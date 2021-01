Come imparare lo spagnolo

Che ti stia preparando per un viaggio memorabile (quando si potrà viaggiare di nuovo) o che tu voglia solo affinare le tue skills per il curriculum, imparare a parlare spagnolo può essere un modo intelligente per mantenere attivo il tuo cervello mentre passi del tempo a casa.

Puoi usare un mix di strumenti per raggiungere delle buone competenze linguistiche, tra cui corsi online, podcast e applicazioni mobili. Indipendentemente dal metodo che scegli, assicurati di essere pronto ad impegnarti. Gli esperti dicono che la motivazione, la disciplina e l’impegno sono essenziali per padroneggiare una lingua.

Posso seguire corsi di spagnolo online?

Puoi imparare lo spagnolo online utilizzando una serie di risorse, tra cui diversi servizi online e app. Un esempio di applicazione gratuita è Duolingo, che offre delle lezioni che seguono un formato simile a quello dei videogiochi. Se sei alle prime armi con lo spagnolo oppure vuoi rinfrescare parte del tuo spagnolo allora la scelta dell’uso di app per l’apprendimento delle lingue è quello che fa per te.

Con tantissime risorse online disponibili, assicurati di investire in corsi fatti su misura per te che ti possano veramente aiutare e che abbiano un elevato ritorno di investimento. Alcuni siti dedicati all’apprendimento di lingue online offrono anche prove gratuite oppure diversi contenuti gratuiti, in modo che tu abbia modo di provarli prima di impegnarti economicamente.

Come posso imparare a parlare spagnolo in modo fluente?

Di solito gli studenti di spagnolo traggono i maggiori benefici dallo studio all’estero – specialmente se hanno studiato lo spagnolo per un anno o due e hanno una conoscenza della grammatica abbastanza solida. Connettersi con un madrelingua per praticare la lingua e in generale il vocabolario è però una ottima alternativa per rafforzare le tue conoscenze della lingua spagnola. Potresti ad esempio prendere lezioni di spagnolo online su piattaforme edtech come Preply.

Quanto tempo ci vuole per imparare lo spagnolo?

La risposta corretta è: dipende. Ad esempio, dipende da quali sono i tuoi obiettivi e dal tuo programma di studio. Imparare a parlare lo spagnolo in preparazione di un viaggio, ad esempio, ti richiederà meno tempo che per diventare fluente. Ma indipendentemente dal tuo obiettivo, più usi attivamente la lingua, più ridurrai i tempi di apprendimento: dopotutto solo con la pratica si raggiunge la perfezione.

Cosa importante da tenere a mente è che tanto più sarai motivato e ti impegnerai attivamente nell’apprendimento della lingua, tanto prima vedrai progressi nella lingua. Non limitarti alla lettura passiva delle spiegazioni, perchè non è efficace: cerca di utilizzare sempre tutto quello che studi. Chi studia attivamente spagnolo dedica almeno due ore al giorno a task di scrittura, lettura e conversazione su ciò che ha appreso di nuovo.

Qual è il modo migliore per imparare lo spagnolo velocemente?

Non c’è un metodo unico per imparare lo spagnolo, perché ognuno impara in modo diverso. Alcuni potrebbero preferire l’ascolto di corsi audio, mentre altri studenti imparano meglio in un ambiente di classe strutturato, e altri ancora hanno l’opportunità di imparare attraverso la full immersion, ad esempio trasferendosi in un paese di lingua spagnola.

Per te, il modo migliore per imparare lo spagnolo potrebbe essere utilizzare una combinazione di metodi e risorse. Ecco alcuni modi per imparare lo spagnolo:

Sfrutta le risorse gratuite.

Solo perché hai un budget ristretto non significa che non puoi iniziare ad imparare una nuova lingua. Ci sono tantissimi strumenti per aiutarti a imparare lo spagnolo gratuitamente, tra cui video su YouTube, podcast in spagnolo e applicazioni sia per iPhone che Android.





Segui i media spagnoli

Questa attività può aiutarti ad affinare le tue capacità di ascolto e comprensione. Le piattaforme di streaming come TuneIn e iHeartRadio offrono l’accesso gratuito alle stazioni radio e musicali in lingua spagnola di tutto il mondo.

A seconda del pacchetto di cui disponi con il tuo fornitore di TV, satellite o streaming, potresti essere in grado di guardare la programmazione anche in lingua spagnola. Altrimenti, considera la possibilità di attivare i sottotitoli in spagnolo quando guardi la programmazione in lingua italiana. Leggi online i giornali e gli articoli in spagnolo e consulta la tua biblioteca e le librerie locali per trovare letture in spagnolo.





Prendi lezioni con un insegnante madrelingua.

Studiare con la guida di un’insegnante madrelingua quale può guidarti in un apprendimento strutturato della lingua. La parte migliore del prendere lezioni da madrelingua è che l’insegnante, parlando solo con te, ti aiuterà a migliorare, a rispondere alle domande e a correggere la tua pronuncia. Attraverso questo tipo di insegnamento puoi progredire al tuo ritmo e ricevere un’attenzione individuale che non sempre è possibile in un gruppo di apprendimento.

Crea il tuo vocabolario

Creare una rubrica di vocaboli in spagnolo che incontri durante lo studio o durante la giornata, può aiutarti a pensare nella nuova lingua e a identificare il vocabolario di cui hai bisogno.

Full immersion nella lingua

L’immersione totale è lo strumento efficace per eccellenza al imparare lo spagnolo, ma comporta un impegno di tempo (e probabilmente finanziario) maggiore rispetto ad altri metodi. Buona fortuna con l’apprendimento dello spagnolo!