Caltanissetta. Aiello (Lega): “Cosa intende fare il sindaco per fronteggiare gli effetti del calo demografico?”.

CALTANISSETTA. Interrogazione consiliare di Oscar Aiello al sindaco in merito all calo demografico che ha registrato Caltanissetta passando a 59.540 abitanti.

“Nei giorni scorsi – si legge nella nota – una notizia importante, che potrebbe avere conseguenze negative per le tasche dei nisseni, è passata in secondo piano: il calo a 59.540 abitanti della popolazione residente”. A riprenderla è stato il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che ha presentato al Sindaco un’interrogazione Consiliare.

“Scendendo sotto i 60.000 abitanti – ha detto – i Comuni vengono declassati dalla nona classe demografica, che comprende i Comuni con una popolazione residente tra i 60.000 ed i 99.999 abitanti, alla ottava classe che comprende invece Comuni con una popolazione residente tra i 20.000 ed i 59.999 abitanti”.

Secondo il consigliere della Lega: “A pagare le conseguenze negative di tale declassamento potrebbero essere i cittadini nisseni; l’attribuzione di alcuni trasferimenti erariali, ed in generale gli interventi in materia di finanza locale, sono infatti ripartiti anche in base a parametri obiettivi che tengono conto della popolazione residente”.

“Adesso – ha concluso Oscar Aiello – c’è da capire cosa succederà di fatto dopo il declassamento e quali provvedimenti o iniziative adotterà l’Amministrazione Gambino per fronteggiare le conseguenze negative”.