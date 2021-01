Butera. Scorie radioattive. Puci: “Viviamo solo di agricoltura e turismo; non si possono vanificare anni di sacrifici”.

BUTERA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa dell’assessore Luigi Puci sulla questione dell’individuazione di Butera come potenziale sito per ospitare deposito di scorie radioattive.

“La notizia della localizzazione, nel territorio di Butera, di un area idonea a deposito di scorie radioattive, ha letteralmente scosso la popolazione e non solo. Dopo anni e tentativi di rilancio economico del settore turistico agroalimentare, con la nascita e conseguente sviluppo di Aziende Agricole , Cantine e produzioni di vini Doc, produzioni pesche Igp, Organizzazioni dei Produttori con marchi dop, igp e bio, nonché insediamenti turistici balneari (villaggi, resort, residence, b&b ecc) presso la nostra costa di circa 8 km, che rappresentano solo l’inizio di un circuito virtuoso in tema di economia circolare e sostenibile, ecco una bomba a ciel sereno pronta a vanificare e distruggere sul nascere sacrifici di intere famiglie, sogni di giovani imprenditori ed il futuro dei nostri figli, se pur in prospettiva.

Dopo la comunicazione resa nota dal nostro Sindaco, che ha già mosso i primi passi per l’indizione di un referendum popolare, come amministrazione tutta, chiamiamo a raccolta tutti coloro che orbitano nel nostro territorio e non solo. Mi riferisco ai paesi limitrofi, alle aziende del comprensorio, viene in mente la Cantina La vite, una grandissima realtà siciliana, che in linea d’area è proprio alle spalle dell’area individuata. Ma anche i distretti di cui siamo soci come il Gal Terre del Nisseno, il Distretto Valle dei Templi, i cui Presidenti hanno già manifestato la propria vicinanza e il proprio apporto a qualsiasi iniziativa contro tale scellerata decisione, fatta da un governo che non ha ritenuto indispensabile sentire gli enti locali di interessati e le rispettive popolazioni.

E’ inconcepibile pensare un simile sciacallaggio del nostro territorio, il nostro non è puro egoismo, ovvero non da noi ma altrove, ma comunque viviamo solo di economia agricola e turistica senza altre alternative percorribili e praticabili in termini occupazionali”.

Luigi Puci, Assessore alle Politiche Agricole e Turistiche del Comune di Butera.