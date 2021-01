BCE: il deficit Italia è tra i più alti ma va mantenuto il sostegno

“Nel 2021 Spagna, Francia, Italia e Slovacchia dovrebbero registrare i disavanzi piu’ elevati, pari a oltre il 7,5 per cento del Pil”: lo sottolinea la Bce nel bollettino mensile.

Ma “in ragione della brusca contrazione dell’economia dell’area dell’euro, un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato rimarra’ essenziale fino a quando non si registrera’ una ripresa duratura, in grado di consentire la ricostruzione di prudenti posizioni di bilancio nel medio termine”.

Dopo un orientamento di bilancio “fortemente espansivo nel 2020, le previsioni dell’autunno 2020 della Commissione europea indicano il graduale venir meno delle misure di emergenza.

Il sostegno di bilancio dovrebbe tuttavia continuare a rimanere su livelli elevati in relazione all’adozione di nuove misure mirate a sostenere la ripresa. Finche’ l’emergenza sanitaria persiste e la ripresa non e’ in grado di autoalimentarsi, sara’ importante prorogare le misure temporanee al fine di scongiurare la possibilita’ di variazioni brusche e significative (cliff effects).

Nondimeno, e’ fondamentale che le misure siano tempestive, temporanee e mirate, in modo da fornire sostegno nel modo piu’ efficace senza produrre effetti durevoli sulle posizioni di bilancio nel periodo successivo alla crisi, garantendo in tal modo la sostenibilita’ delle finanze pubbliche”, aggiunge la Bce.