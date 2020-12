Piano amianto, il sindaco Gambino: “Non si possono svendere le proprie radici per seguire i venti favorevoli momentanei della politica”

Difendere il proprio territorio vuol dire, leggere, studiare e soprattutto se necessario bloccare i provvedimenti che cadono dall’alto senza tenere conto del parere di chi il territorio lo guida – queste le riflessioni del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino a proposito della bagarre politica sulla vicenda dell’amianto nel nisseno. . Non si possono svendere le proprie radici per seguire i venti favorevoli momentanei della politica. Impedire che il piano amianto preveda lo sversamento dei rifiuti nelle nostre miniere è un dovere per tutelare la salute dei nostri concittadini. Non commento le dichiarazioni di un esponente della maggioranza di governo che è stato eletto in questo territorio e che si lascia andare in farfuglianti dichiarazioni per assicurarsi prebende politiche da parte del governo, si mette contro 22 sindaci invece che starne in testa. A volte l’aria dei palazzi del potere inebria e fa perdere la direzione – conclude il primo cittadino del capoluogo nisseno .