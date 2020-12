Marianopoli. L’associazione Lida Hegel chiede al sindaco di installare contenitori per gatti e di verificare lo stato di benessere dei cani.

MARIANOPOLI. Riceviamo e pubblichiamo lettera inviata dal presidente dell’associazione animalista Lida Hegel, l’avv. Salvatore Lombardo, al sindaco di Marianopoli sul delicato tema del randagismo.

“Alla fine di questo drammatico e funesto anno, l’Associazione Animalista Lida Hegel, nell’augurarle il prossimo migliore, coglie l’occasione per comunicare che i cani della S.V. godono di ottima salute grazie ai propri membri che tutti i giorni, nessuno escluso, da più di due anni li accudiscono, li assistono e, quando è necessario, li curano senza nessun aggravio grazie a un grande professionista , a quanti offrono i prodotti veterinari necessari e a una persona dal cuore d’oro che risolve sempre brillantemente i problemi di approvvigionamento dell’acqua, rispettando le norme di igiene e di benessere animale.

Si tratta di un’attività di puro e nobile volontariato nella considerazione che il Comune, facendo leva sull’amore incondizionato per i cani da parte dei soci, non ha mai erogato alcun tipo di sussidio per incentivarlo e per coinvolgere i giovani a solidarizzare e conoscere questo affascinante mondo.

Ha fornito solo il materiale per le cucce (manodopera a carico dell’Associazione), qualche attrezzatura ed esclusivamente i croccantini (integrati sempre da pane fresco, da pasta cotta o da altro cibo da parte dei soci) oltre alle vaccinazioni e alla sterilizzazione di due cagnoline con l’assistenza diurna e notturna dei soci nelle giornate di convalescenza come, peraltro, avvenuto per la cagnolina “Bella”.

Le preoccupazioni dell’Associazione sono però relative allo stato attuale in cui vivono i cani randagi in paese e, soprattutto, i gatti dopo che il Comune, eliminando i cassonetti, non ha provveduto, come già suggerito, a installare in qualche angolo di strada dei contenitori di acqua e cibo per loro.

Tutto è affidato solo ed esclusivamente al buon cuore delle persone che, purtroppo, non possono che constatarne continuamente e con grande amarezza e mortificazione la sparizione e i presunti avvelenamenti.

Ci si rende conto che questi problemi per la S.V. sono di poca importanza, ma per tutti i membri dell’Associazione è doloroso vedere anche dei cani maltrattati, alla catena, smagriti in cerca di cibo o di un rifugio per passare la notte (come è accaduto già). Ma siccome si è convinti che l’amore per gli animali è un problema culturale e di civiltà, si continuerà con più forza e determinazione a divulgare i valori di rispetto e di solidarietà verso gli animali in genere e dei cani in particolare al fine di elevare moralmente la condizione umana della nostra comunità.

A tal fine si chiede con forza, oltre all’installazione dei contenitori per i gatti, di volere verificare il benessere dei cani già adottati da alcuni cittadini che beneficiano di sgravi fiscali secondo le previsioni del relativo Regolamento comunale e di rimuovere i cilindri di ferro, presenti nell’area del rifugio provvisorio, in modo da creare ulteriori spazi per alloggiare in sicurezza altri cani randagi che potrebbero arrivare in paese. Il Comune ha l’occasione, con un minimo investimento a fronte di un grandissimo risparmio già realizzato grazie all’attività di volontariato dell’Associazione di risolvere definitivamente il problema del randagismo.

Solo così sarà sicuramente un buon anno!

Si resta a disposizione per approfondimenti delle questioni poste.

Distinti saluti.

Marianopoli 31.12.2020

Il Presidente

Avv. Salvatore Lombardo