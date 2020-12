Litiga con i figli di 25 e 26 anni e li accoltella, arrestato 75enne

Ha accoltellato i due figli di 25 e 26 anni ferendoli gravemente. Protagonista e’ un 75enne italiano residente in zona San Lorenzo a Roma. L’uomo, nel primo pomeriggio di oggi, nel corso della lite ha accoltellato i due ragazzi, uno all’addome e l’altro al fianco. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni ma il 25enne e’ quello che rischia maggiormente e che aspetta di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’uomo e’ stato arrestato dagli agenti del commissariato San Lorenzo con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato.