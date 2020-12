Etna: pioggia di cenere nera su Catania

Pioggia di cenere nera su catania in coincidenza con una fase parossistica dell’Etna, imbiancato dalla neve. Nella prime ore della mattina vi e’ stata un’intensificazione dell’attiva esplosiva dal cratere di sud-est che ha provocato l’emissione di cenere. Annerite, sotto un manto di sottilissima cenere, automobili, balconi, strade e marciapiedi.

Il fenomeno, spiegano all’Ingv l’istituto nazionale di vulcanologia, si e’ gia’ esaurito, come l’attivita’ al cratere che appare in decremento. Sul fronte dell’attivita’ effusiva, in base alle telecamere di sorveglianza dell’Ingv-Oe di Catania, sembra essere inattiva la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud, mentre quella che emerge dalla quella di sud-ovest meno alimentata. (Foto di repertorio)