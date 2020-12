La polizia ha arrestato un ennese per tentata violenza sessuale. Il giovane per attirare la donna in un luogo appartato ha manomesso il contatore dell’energia elettrica. Non appena la vittima e’ entrata nello stanzino, l’uomo l’ha aggredita. Soltanto le urla disperate della donna hanno messo in fuga l’autore del reato.

Fondamentale la collaborazione di alcuni giovani che hanno permesso alla squadra mobile di Enna di individuare in brevissimo tempo l’autore della violenza.