Covid, una partita da vincere. Personale sanitario premiato al Gentleman Fair Play

La 25esima edizione del Premio Gentleman Fair Play deve fare i conti con il coronavirus. Gli organizzatori in una nota sottolineano che gli eventi “portano a pensare che anche per l’inizio del prossimo anno non sia ancora possibile festeggiare lo straordinario traguardo dei 25 anni.

Ma e’ giusto andare avanti, pensare che anche in questa stagione stravolta dal virus, la Torretta di San Siro venga consegnata, abbia un suo vincitore. Sara’ una, unica e di colore rosso.

Sara’ la sola a essere consegnata dagli organizzatori del Premio Gentleman FairPlay. Una, con un colore non a caso: quello dell’emergenza ma anche della passione, del cuore che batte per un gol, per ogni vita salvata da chi da quasi un anno combatte in prima linea contro il Coronavirus”. Ecco perche’ “sara’ premiato il personale sanitario, medico e forze dell’Ordine scese in campo, per tutti i cittadini, per giocare la partita piu’ difficile.

Una partita che si sta vincendo”.

La 25esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, che non potra’ vivere le emozioni dal vivo, vivra’ invece in un libro, in una release fotografica dal titolo: “Il Bello dello Sport 1996-2020. Un’edizione speciale, in tiratura limitata destinata esclusivamente ai vincitori e ai clubs. Un libro raccolta delle piu’ belle, significative e vincenti fotografie che sara’ possibile sfogliare sul sito www.premiogentleman.it”.