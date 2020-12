Coronavirus, Regno Unito dà via libera a vaccino Pfizer-BioNTech

Pfizer e BioNTech hanno ottenuto il permesso per l’uso del loro vaccino contro il Covid-19 nel Regno Unito. Londra sarà così uno dei primi Paesi al mondo ad iniziare a vaccinare la sua popolazione. Anche gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno esaminando il vaccino Pfizer insieme a un vaccino simile prodotto dal concorrente Moderna. Pfizer e BioNTech affermano di aver ottenuto il permesso per l’uso di emergenza del loro vaccino.

Pfizer ha detto che inizierà immediatamente a spedire forniture limitate nel Regno Unito e si sta preparando per una distribuzione ancora più ampia qualora dovesse ricevere un via libera simile dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, una decisione prevista già la prossima settimana.