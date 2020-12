Caltanissetta, Scuole: bandito il premio Nicholas Green

È istituito per l’anno scolastico in corso (2020-21) il Concorso intitolato “Nicholas Green” destinato agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.

I candidati dovranno realizzare i temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto. Gli elaborati, originali e inediti, potranno essere realizzati a scelta dello studente sotto forma di Spot pubblicitario, fumetto, elaborazione grafica, pittorea o scultorea, composizione in poesia o prosa (saggio, racconto, dialogo, lettera, intervista, etc.).

Per ogni Provincia verranno attribuiti i seguenti premi:

A) Tre premi di euro 350,00 per gli studenti della scuola primaria;

B) Tre premi di euro 600,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

C) Tre premi di euro 700,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al Concorso studenti che, presa visione del seguente Bando, presenteranno apposita domanda di adesione, con il relativo elaborato, al Dirigente Scolastico della propria scuola di appartenenza entro il 01/04/2021.

Gli elaborati saranno valutati in base ai criteri di: Coerenza con il tema del concorso/correttezza dei contenuti, Creatività/originalità ed Efficacia comunicativa.

La premiazione dei vincitori avverrà la prima domenica di ottobre (03/10/2021), in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi”, nel corso di cerimonie conclusive (una per ciascuna provincia). L’Ambito Territoriale provvederà all’organizzazione della manifestazione conclusiva di premiazione comunicando in tempo utile le sedi delle cerimonie al Dipartimento.