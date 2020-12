Butera. Il Comune torna ad assumere. Pubblicato sulla Gurs l’avviso dei concorsi per assumere 5 persone.

BUTERA. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’avviso per i concorsi che prevedono l’assunzione al Comune di Butera di 3 vigili urbani, una progressione verticale ed un istruttore contabile.

Lo ha comunicato il sindaco Filippo Balbo. L’avviso è stato pubblicato nella Gurs dello scorso 24 dicembre. Il bando di concorso integrale, con i rispettivi allegati, è consultabile sul sito web del Comune di Butera alla voce “Bandi di concorso”.

Le istanze per la partecipazione ai concorsi sarà possibile presentarla entro e non oltre il prossimo 23 gennaio 2021. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato. I concorsi saranno per titoli ed esami.