Agricoltura, Palermo: respinto al porto container con melograni dalla Tunisia

E’ stato respinto ieri al porto di Palermo, dal personale del Servizio fitosanitario dell’assessorato all’Agricoltura della Regione siciliana, un intero container di melograni da succo, provenienti dalla Tunisia, per “evidente stato di deterioramento e contaminazione parassitaria del prodotto”. Ne dà notizia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera.

“La Sicilia si conferma prima in Italia per numero di controlli effettuati sui prodotti agroalimentari in import ed export, presso tutti i punti di accesso”, dice l’esponente della Giunta Musumeci. “Si tratta della seconda partita di melograni che respingiamo quest’anno nel porto di Palermo – aggiunge -. Produzione, quest’ultima, che negli ultimi anni, a suon di investimenti da parte dei nostri imprenditori, si è particolarmente diffusa e specializzata in Sicilia. Monitorare anche questa tipologia merceologica e contrastarne gli ingressi irregolari diviene una utilissima e doverosa forma di tutela verso quanti hanno investito e stanno scommettendo su questa importante produzione di qualità”.