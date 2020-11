Migranti: 44 arresti ad Agrigento nell’ultimo mese

Sono 44 i migranti arrestati – nel corso del mese – dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento, in sinergia con la Procura che e’ diretta dal procuratore capo Luigi Patronaggio. Si tratta di migranti che hanno tentato di fare ingresso in Italia nonostante fossero stati gia’ espulsi, condannati o dichiarati indesiderati. Gli arrestati, nello specifico, sono: 38 tunisini, 5 marocchini e 1 nigeriano.

Per 38, i reati contestati sono stati: ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e reingresso dopo l’espulsione, mentre sei migranti erano da arrestare per residui di pena o condanne definitive non eseguite.

L’ attivita’ di contrasto all’immigrazione clandestina, resa particolarmente difficoltosa dalla pandemia in corso e dalla necessita’ di sottoporre gli arrestati a quarantena, viene considerata di primaria importanza alla Procura di Agrigento visto che dal confine di Lampedusa possono infiltrarsi nel territorio dello Stato soggetti pericolosi per l’ ordine e la sicurezza pubblica.