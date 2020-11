LILT Caltanissetta: “Guadagnare salute”, Campagna di sensibilizzazione nelle scuole

E’ in fase di definizione il corso FAD “Guadagnare salute con la LILT” 2020/2021, un progetto organizzato dagli operatori della LILT Caltanissetta rivolto a tutti i docenti degli istituti di scuola primaria, primo grado e secondo grado.

L’intento è quello di proporsi come punto di riferimento per la formazione dei docenti nelle attività in classe, le attività laboratoriali finalizzate al potenziamento di conoscenze e competenze da parte degli allievi, le azioni rivolte alle famiglie nelle scuole primarie e i gruppi di peer education nelle scuole secondarie di secondo grado.

Gli Istituti Scolastici che intendono aderire al progetto devono far pervenire formale adesione alla LILT Caltanissetta caltanissetta@lilt.it .

Il corso è accreditato sulla piattaforma Sofia, i docenti interessanti possono iscriversi su Sofia entro e non oltre il 15 dicembre 2020.

Il corso è gratuito e conferisce ad ogni partecipante 25 crediti formativi.

La registrazione è semplicissima, basterà inserire il codice fiscale e di seguito i dati anagrafici; aggiungere email e confermare i termini e le condizioni, utilizzando i dati personali.

Arriverà sulla mail la conferma della registrazione.Bisognerà cliccare sul link contenuto nella mail.

Sempre per mail arriveranno le credenziali per accedere alla piattaforma. La password è provvisoria e può essere modificata. Una volta entrati con le proprie credenziali basta scegliere dal catalogo il corso interessato GUADAGNARE SALUTE CON LA LILT o con il codice identificativo- 71630.