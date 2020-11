Laura Pausini contro Maradona: “Morte? Fa più notizia lui che…”. Il web si divide e lei ‘ritira’ il post

La morte di Diego Armando Maradona ha fatto il giro del mondo, scuotendo miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo e polarizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio che sono arrivati per commentare la notizia, anche Laura Pausini ha voluto dire la sua, ricordando che il 25 novembre è la data in cui si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne.

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate – ha scritto la cantante su Instagram – Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”. Il post, poi eliminato, ha scatenato un dibattito che ha spaccato il web, tra chi sostiene la cantante romagnola e chi piange la scomparsa dell’iconico campione argentino.