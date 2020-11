Il Rally di Como parla siciliano: trionfo dei fratelli Nucita. L’equipaggio nisseno Lombardo-Spano vincono la classe S2000

Il 39° Trofeo ACI Como gara organizzata da AC Como si è confermato uno degli appuntamenti rallistici dell’anno più importanti a livello nazionale con un record assoluto di piloti partecipanti grazie alla validità come Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

La Sicilia è stata protagonista: a vincere la prestigiosa coppa è stato il siciliano Andrea Nucita insieme al fratello Giuseppe a bordo della Hyundai i20 R5. L’isolano ha terminato al primo posto una gara molto tirata, iniziata nel modo peggiore causa un problema al turbo, e poi condotta tutta in rimonta.

A Como si sono corse diverse battaglie di categoria e classe. Tra gli altri finalisti alla Rally Cup ACI Sport l’equipaggio nisseno Lombardo-Spanò si è aggiudicato la vittoria nella classe S2000 con la Peugeot 207 . Per la coppia di Caltanissetta si è trattato di una conferma dopo lo splendido successo ottenuto alla 104esima Targa Florio Rally per la Coppa Rally di Zona Aci Sport. Per Roberto Lombardo, con alle note Andrea Spanò, non è stato semplice raggiungere il trionfo. La loro Peugeot 207 in più prove ha riscontrato problemi alla scatola guida.

Con una prestazione straordinaria Roberto Lombardo ha colmato il gap accumulato ed il suo, ormai indiscusso talento, ha condotto la sua Peugeot 207 al primo posto nella classe S2000 e ad un ottimo 15mo assoluto.

Al traguardo l’abbraccio del papà Peppe lombardo, ex pilota e storico presidente della Caltanissetta Corse. Momenti di gioia sono stati vissuti dagli amici che hanno seguito la coppia fino a Como e sono subito rimbalzati sui social coinvolgendo i tanti fans che ormai da anni seguono il talentuoso pilota nisseno.

Roberto ed Andrea hanno scritto una bella pagina di sport regalando una bella emozione a tanti nisseni appassionati del motorsport ed in particolare dei rally.