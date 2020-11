Futsal, Caltanissetta: Pro Nissa sconfitta in casa per 5 a 0

La Pro Nissa è stata sconfitta in casa dalla Futura C5 per 5 a 0. I nisseni, sabato 7 novembre, sul parquet amico del PalaMilan si sono dovuti arrendere al solido quintetto calabro. Per i nisseni è la seconda sconfitta consecutiva nel girone H della serie B di futsal: dopo tre giornate una sola vittoria per i siciliani.

Lo stop interno patito dai nisseni offre pochi spunti di cronaca. I calabri, compagine di categoria, hanno gestito con arguzia il possesso palla ed affondato con decisione i colpi letali. Dopo i primi 5 minuti ospiti avanti di due gol: poi hanno mantenuto tra le mani del redini nel gioco. Nella ripresa, medesimo copione: altri due gol nei primi minuti e praticamente partita archiviata. Nulla da rimproverare ai padroni di casa, i volenterosi atleti di mister Rizza hanno fatto ciò che potevano.

La Pro Nissa, dopo il corposo ridimensionamento societario e tecnico, mira ad un dignitoso mantenimento della categoria: obiettivo raggiungibile considerando che il girone è pieno di formazioni “ripescate”, con valori tecnici molto limitati.

Sicuramente qualcosa da sistemare in difesa, considerando i 12 gol al passivo nelle ultime due gare. Già da sabato prossimo la Pro Nissa può tentare di racimolare i punti utili per la salvezza: si reca in casa dell’Agriplus Acireale che in classifica ha zero punti.