Covid: non rispettano norme, sfasciano il locale e aggrediscono i carabinieri, arrestati

Volevano bere la birra nel bar di Lercara Friddi (Pa) non rispettando le norme anticovid. Il titolare dell’esercizio commerciale ha cercato di allontanarli dal locale, ma i due G.T. di 47 anni e V.G. di 20 anni hanno prima iniziato ad urlare e poi sfasciato tutto. Anche davanti ai carabinieri hanno proseguito la rissa e aggredito i militari e danneggiato un vetro dell’auto dei carabinieri. I due sono stati arresti con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni, oltre a ricevere una sanzione per non avere rispettato le misure anti-Covid. I due militari sono stati curati in ospedale.