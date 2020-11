Cgil e Filt Cgil Catania: “Centinaia di passeggeri nell’area partenze dell’aeroporto di Fontanarossa senza distanziamento”.

Centinaia di passeggeri nell’area partenze dell’aeroporto Fontanarossa in fila ma senza il necessario distanziamento sociale. E’ quanto segnalato dalla Cgil e dalla Filt Cgil di Catania. Secondo quanto riferisce la Cgil, le forze dell’Ordine erano presenti e impegnate nel controllo delle autocertificazioni ma sarebbero state in numero insufficiente rispetto al reale fabbisogno di organizzazione e controllo e in un contesto di grande nervosismo di chi attendeva di partire. Il tutto con grave rischio di contagio per chi lavora nello scalo e per i viaggiatori.



Nella sua nota la Cgil e la Filt Cgil hanno sottolineato: “La Sac e la Sac Service sono di certo fortemente impegnate in questa fase così delicata della lotta al Covid, e con loro tutto il personale dell’handling, ma la Cgil e la Filt Cgil di Catania chiedono che venga messo a punto in tempi brevissimi un “Comitato anti Covid di sito” composto anche dalle rappresentanze sindacali che godono di rappresentanza in seno allo scalo e che da subito lavori su alcuni necessari e urgenti miglioramenti in termini di sicurezza. La nostra richiesta è lontana da futili polemiche e punta invece alla soluzione di un problema che ci riguarda tutti da vicino”.