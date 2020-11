Autostrada A18 tra le più pericolose d’Italia: studio ACI sulla localizzazione degli incidenti 2019

L’Aci ha stilato un elenco delle strade e autostrade più pericolose del nostro Paese.

La maggior parte degli incidenti avviene in città e il venerdì ma pericolosi sinistri si verificano anche in autostrada.

Dall’indagine “Localizzazione degli incidenti stradali 2019” è stato rilevato che circa 74 sinistri su 100 avvengono nei centri abitati, 5 in autostrada e 21 su strade extraurbane.

Non bisogna mai “abbassare la guardia” poiché, secondo il calcolo dei 36.526 incidenti è stato stimato che si verificano 3,4 morti per 100 incidenti.

“Le autostrade urbane si confermano quelle con la maggiore densità di incidenti a causa degli elevati flussi di traffico e della pluralità di mezzi diversi”, chiarisce lo studio. Tra punti nevralgici maggiormente pericolosi, secondo la ricerca c’è anche la Diramazione di Catania A 18 dir con 9,4 incidenti/km preceduta solo dalla Penetrazione urbana della A24 (13,2 incidenti/km) e dalla la Tangenziale Nord di Milano nel tratto Monza e della Brianza (10 incidenti/km).

L’analisi suggerisce che in autostrada sia leggermente in calo il numero degli incidenti (-1,5%) e stia diminuendo il numero di morti (-6,9%): fa riflettere, però, che i veicoli industriali – autocarri, autotreni o autoarticolato, motrici – siano coinvolti nel 20,4% degli incidenti. Gli spostamenti e le partenze nei fine-settimana incidono in modo particolare sulla casistica, tanto che giugno e luglio sono i mesi con la maggiore incidentalità.

Sulle strade extraurbane gli utenti vulnerabili che perdono la vita sono in aumento: un morto su tre è ciclista, “dueruotista” o pedone. Ma mentre i decessi di questi ultimi sono in diminuzione (erano 137, pari al 10,2%), aumentano quelli dei ciclisti (erano 39, pari al 3%). I motociclisti sono coinvolti nel 18,6% degli incidenti stradali, i ciclisti nel 3,9%. L’indice di mortalità delle due ruote (sia motocicli che biciclette), è molto più elevato di quello delle quattro ruote: 3,6 morti ogni 100 mezzi coinvolti in incidente, rispetto all’1,3 delle auto.