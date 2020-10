Un ospite molto “discreto”.

Un uomo di Fukuoka (Giappone ) – notava che da un po’ di tempo sparivano generi alimentari da casa sua; la situazione lo inquietava parecchio perché significava la presenza di estranei nella sua abitazione. Per risolvere il mistero decide di installare delle telecamere e scopre che, quando lui non c‘era, una donna girovagava per casa. Si rivolge alla polizia e gli agenti trovano dentro un armadio a muro una donna, Tatsuko Horikawa, una senzatetto di Tokyo. “L‘ospite” ha confessato che da circa un anno si era “trasferita” nell’armadio dell’uomo. La donna non avrebbe rubato nulla, limitandosi a mangiare, lavarsi e usare i servizi igienici. Il reato che le hanno contestato si è limitato alla violazione di domicilio. (Lello Lombardo)