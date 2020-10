Sicilia, focolaio Coronavirus. Villafrati, 65 i positivi: il sindaco ricoverato in ospedale

Cresce l’emergenza a Villafrati. Il sindaco, Francesco Agnello, risultato positivo al Covid19, è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Le condizioni dell’uomo si sono aggravate tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale nei reparti Covid.

Ricoverato anche il segretario comunale Sebastiano Furitano, le cui condizioni non sarebbero gravi. Nel pomeriggio è stato trovato positivo al tampone e il suo ricovero è stato deciso solo per motivi precauzionali.

A Villafrati, una delle prime zone rosse in Sicilia, i positivi attualmente sono 65, 32 in più rispetto al precedente bollettino.

Tanti i messaggi di solidarietà rivolti dai cittadini al sindaco e al segretario di pronta guarigione. Agnello è stato sempre in prima linea in questi mesi quando il primo focolaio nella casa di cura Villa delle Palme aveva creato non poche apprensioni. ( Fonte palermo.gds.it)