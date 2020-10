Shock sul web: ragazzino dà un calcio a un gatto e pubblica il video su TikTok

Sul web sta circolando il video di un ragazzo che dà un calcio ad un gatto. Succede a Casoria dove un piccolo gatto indifeso è stato colpito da un adolescente, filmato da alcuni amici per le strade del comune in provincia di Napoli.

Nel video si vede il ragazzino che – in compagnia di alcuni coetanei – colpisce un gatto che si trova in strada con un forte calcio. Il felino sbatte contro il muro per poi finire a terra. Il video si ferma qui ma basta per mostrare una violenza inaudita su un animale indifeso.

La denuncia di Borrelli

Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha assicurato: “Mi sono attivato subito per colpire l’autore di un tale gesto e avere notizie del povero animale. Dai grugniti che emettono i presenti è difficile capire qualcosa. Li stiamo braccando”.