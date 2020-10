Migranti: sbarco trentina tunisini a Lampedusa, anche bimbi

Una trentina di migranti sono stati soccorsi, ieri sera, nelle acque antistanti all’isola di Lampedusa (Ag). Ad avvistare e trasbordare i migranti, tutti tunisini, e’ stata una motovedetta della Guardia costiera che era impegnata nel servizio di pattugliamento anti-immigrazione. Senza perder tempo, i militari hanno optato per il trasbordo anche perche’ in mare soffiavano forti raffiche di vento e il gruppo era, di fatto, in pericolo.

Presenti anche un paio di bambini e qualche donna. I migranti sono sbarcati al molo commerciale e dopo un primo controllo della temperatura corporea, effettuato dai sanitari presenti in banchina, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove stanno per essere sottoposti a tampone rino-faringeo.