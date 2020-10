Dolce & Gabbana e Fiasconaro: il panettone incontra l’haute couture

Dolce&Gabbana e Fiasconaro rinnovano la loro collaborazione con una ricetta tradizionale dal sapore unico: il Panettone alle mandorle di Sicilia. Si tratta di un prodotto natalizio che trasporta la mente e il palato in un viaggio emozionale alla scoperta dei sapori dell’isola. Il panettone è confezionato in caratteristiche e coloratissime scatole di latta firmate dai due stilisti, intrise dell’estro del brand. Un’offerta creativa in continua evoluzione, anno dopo anno. I prodotti sono in vendita al Martini Bar di Milano (corso Venezia 15), su world.dolcegabbana.com/food-beverage e in selezionati punti vendita gourmet in Italia e all’estero. Quest’anno in occasione dello speciale Christmas Market, i prodotti saranno in vendita anche presso le boutique Dolce&Gabbana di corso Venezia 7 a Milano e di New Bond Street 53-55 a Londra.