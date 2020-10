Coronavirus, salgono i contagi nel nisseno: 50 positivi nelle ultime 24 ore, 13 a Caltanissetta

Nelle ultime 24 ore, come da nota dell’Asp di Caltanissetta, riscontro di 50 pazienti positivi al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare: 13 di Caltanissetta, 10 di Gela, 5 di Butera, 5 di Villalba, 3 di Niscemi, 4 di Serradifalco, 3 di San Cataldo, 2 di Santa Caterina, 1 di Riesi, 1 di Mussomeli, 1 Vallelunga, 1 di Resuttano e 1 di Montedoro. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia 1 paziente proveniente da Mazzarino; trasferito presso la Rianimazione un paziente proveniente da Niscemi. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele una paziente di Gela, già in isolamento domiciliare. Per mero errore nel report precedente sono stati indicati 2 pazienti in isolamento a Caltanissetta presso il comune di Sommatino; il dato è stato rettificato. Guariti 10 pazienti in isolamento domiciliare: 4 di Niscemi e 6 di Gela.