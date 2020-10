Caltanissetta scende in piazza e protesta contro le stringenti disposizioni dell’ultimo DPCM: manifestazione venerdì alle 19:00

Anche Caltanissetta scende in piazza e protesta contro le stringenti disposizioni

contenute nell’ultimo DPCM.

Con una comunicazione inviata alla Questura, un gruppo di imprenditori ha deciso di dare

vita a una manifestazione statica che si terrà venerdì pomeriggio alle ore 19,00 davanti il

Palazzo comunale di Corso Umberto.

Tra gli organizzatori la FIPE Confcommercio di Caltanissetta e alcune associazioni

sportive: «I provvedimenti del Governo – sostengono gli organizzatori della manifestazione

– decretano il fallimento di molte delle nostre imprese e la perdita di lavoro per decine di

dipendenti. Ci stanno sottraendo, per decreto, il nostro lavoro, la nostra cultura, la nostra

vita sociale e la nostra fonte di reddito. Venerdì chiederemo con forza, ma pacificamente,

che la Regione Sicilia faccia valere la sua autonomia legislativa e modifichi il DPCM con

chiusure mirate, provvedimenti basati su evidenze scientifiche e dati sanitari

epidemiologici. Diciamo no alle chiusure generalizzate, no agli assembramenti, si ai

controlli e alle misure di prevenzione» – concludono gli organizzatori.

Per la manifestazione di venerdì sono attesi circa 400 partecipanti che indosseranno i

dispositivi di sicurezza e garantiranno il rispetto della distanza interpersonale.