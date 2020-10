Caltanissetta, giornata della memoria e dell’accoglienza: sabato una celebrazione

Domani, 3 ottobre 2020, alle 10.30 al cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta è stata organizzata una celebrazione commemorativa per ricordare le vittime dei naufragi.

Una manifestazione che si celebrerà proprio durante la giornata della memoria e dell’accoglienza, istituita nel 2016 nel giorno che ricorda uno dei naufragi più efferati avvenuti nel mar Mediterraneo nel 2013 a Lampedusa.

La celebrazione è stata promossa dall’ufficio Migrantes di Caltanissetta in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, la Caritas diocesana di Caltanissetta e l’associazione Figli in Cielo.

Un evento molto sentito anche perché, nel cimitero nisseno, sono state destinate due sezioni per la sepoltura di donne e uomini vittime di quel naufragio.

L’ufficio Migrantes in qualità di promotore e la Caritas di Caltanissetta in veste di finanziatore, dopo aver ricevuto le autorizzazioni dall’assessore Cettina Andaloro e dal direttore del cimitero Angeli Lo Piano, stanno applicando dei vasetti davanti le lapidi per dare la possibilità di porre dei fiori alle sorelle e ai fratelli morti nel mare Mediterraneo.

L’associazione Figli in Cielo, tramite la sua responsabile Lucia Cosentino, si è impegnata a “prendersi cura” di questi “figli senza nome” sensibilizzando e mantenendo viva l’attenzione su questa drammatica vicenda.

La cerimonia si svolgerà rispettando le misure di distanziamento sociale e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, così come previsto dalle norme di sicurezza anti Covid.