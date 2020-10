Ballottaggi: Micciche’ nuovo sindaco di Agrigento con il 60%. Il candidato centrodestra batte l’uscente Firetto

Franco Micciche’ e’ il nuovo sindaco di Agrigento. Il medico si e’ imposto con il 60,43% delle preferenze. L”uscente Lillo Firetto e’ rimasto fermo invece a 39,57 per cento. L’affermazione di Micciche’, sostenuto da liste civiche e appoggiato al ballottaggio dal centrodestra, e’ apparsa scontata fin dalle battute iniziali dello spoglio e gia’ poco prima delle 16, al comitato elettorale del viale Della Vittoria, si iniziava a far festa,. Grande delusione invece nel comitato elettorale di Firetto. sostenuto da liste di centro, dove nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni fino all’arrivo del sindaco uscente.

“E’ un risultato strepitoso. Non me li aspettavo nemmeno io questi numeri, questo vantaggio. Agrigento, ancora una volta, ha dimostrato di volermi bene e di stimarmi. Molti mi hanno apprezzato come uomo e adesso, spero, mi apprezzeranno come politico”. Lo ha detto il neo sindaco di Agrigento Franco Micciche’ giungendo al comitato elettorale. ” Le previsioni erano buone, ma questa affermazione, con questi numeri cosi’ importanti, non me l’aspettavo – ha sottolineato – . Saro’ il sindaco di tutti, saro’ il sindaco che ascolta. La mia porta sara’ sempre aperta, ogni giorno gli agrigentini mi devono venire a trovare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia perche’ mi e’ stata accanto in questi giorni. Al sindaco uscente, Firetto, mando un abbraccio affettuoso perche’ la stima e l’affetto vanno oltre ogni bega politica”.