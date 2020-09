Sicilia, mare in burrasca: salva due ragazzini ma scompare tra le onde, ritrovato il corpo dell’eroico 41enne

E’ stato recuperato questa mattina in mare il corpo di Aurelio Visalli, il sottufficiale 41enne della Guardia Costiera, padre di due figli, che da ieri risultava disperso in Sicilia.

Si era lanciato nel mare in burrasca per soccorrere un ragazzino che rischiava di annegare a Milazzo, nel Messinese, ma era stato inghiottito dalle onde.

Intorno alle 8 del mattino il corpo e’ stato avvistato nei pressi della zona del Tono dove fin da ieri si erano concentrate le ricerche. Le motovedette della Capitaneria di Porto con polizia, carabinieri e guardia di finanza non hanno mai smesso le ricerche rese particolarmente difficili dalle condizioni proibitive del mare.

Ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto ieri: l’allarme era scattato nella tarda mattinata, dopo che due ragazzini si erano tuffati in mare nonostante le onde alte alcuni metri. Uno era riuscito a raggiungere la riva chiedendo aiuto e facendo scattare i soccorsi mentre l’altro era rimasto a lungo in balia delle onde, attaccandosi ad una boa. Stremato era poi riuscito a raggiungere la riva aiutato dai soccorritori, approfittando di un momento di calma del mare. E’ stato portato in ospedale.