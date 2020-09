San Cataldo. Visita del vescovo mons. Mario Russotto all’Emporio della Solidarietà.

SAN CATALDO. S.E. il nostro Vescovo Mario Russotto si è recato in visita presso i locali della Caritas parrocchiale della Chiesa Madre di San Cataldo dove ormai da anni è stato aperto l’Emporio della Solidarietà.

Il Vescovo si è intrattenuto con i volontari e ha benedetto loro e quanti si trovavano li per ricevere l’abbigliamento. Si tratta di un importante punto di riferimento attivo nella nostra Diocesi, fortemente voluto dalla Comunità della Chiesa Madre e gestito da un’equipe di volontari della Chiesa Madre e dell’Associazione “G. Cusmano” che con zelo e spirito di sacrificio mettono a disposizione il loro tempo per questo importante servizio.

Il vescovo è stato ricevuto dall’arciprete don Biagio Biancheri (nella foto) . I locali dell’Emporio sono stati rinnovati lo scorso anno grazie anche al contributo del Rotary e inaugurati l’8 dicembre 2019 dal delegato del Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Mons. Pacelli.

L’Emporio è un vero e proprio negozio di abbigliamento per uomo, donna e bambino, dove le famiglie che hanno necessità possono reperire gratuitamente l’abbigliamento necessario sia estivo che invernale, compresi libri e oggetti per la casa. Anche diverse ragazze sono state aiutate con l’abito da sposa per celebrare il loro Matrimonio.

L’Emporio è nato con l’obiettivo di arginare le difficoltà delle famiglie che stanno vivendo la crisi economica. È inserito nell’ambito dei servizi promossi dalla Caritas diocesana proprio a sostegno dei nuclei in difficoltà.