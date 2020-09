San Cataldo: quattro arresti per furto in abitazione

Alle prime ore di oggi i Carabinieri della Compagnia CC di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nisseno, nei confronti di cinque soggetti per i reati di furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di armi, aggravati in concorso.

Il provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale della Tenenza CC di San Cataldo, che ha permesso di risalire agli autori di due furti in appartamento avvenuti tra novembre e dicembre 2019.

In particolare i soggetti coinvolti nell’indagine, tre uomini e due donne facenti parte di un unico nucleo familiare, di età comprese tra i 19 e i 40 anni, in concorso tra loro, si introducevano all’interno di due abitazioni, asportando armi, gioielli e soldi contanti per un valore di oltre 20mila euro.

Il provvedimento cautelare dispone per due soggetti la custodia in carcere, per altri due gli arresti domiciliari e per uno il divieto di dimora nel comune di San Cataldo.