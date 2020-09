San Cataldo. Papa Francesco ha scritto a Vincenzo Siracusa impartendo la benedizione apostolica sul quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna e su San Cataldo.

SAN CATALDO. Il presidente Vincenzo Siracusa, presidente del Comitato di Quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna, ha convocato un consiglio straordinario di quartiere.

Alla presenza del vice presidente Antonino Cravotta, ha dato lettura di una lettera diversa da tutte le altre. A scrivergli infatti è stato Papa Francesco, “CARO FRATELLO”. Così mi ha chiamato – ha detto Vincenzo Siracusa riferendosi a Papa Francesco – ad una settimana dal nostro incontro”.

Nella lettera il Papa s’è complimentato con Vincenzo Siracusa sottolineando che ha contribuito a fargli conoscere tanti aspetti legati alla realtà locale del quartiere.

Il Papa ha anche invitato il giovane ma dinamico presidente del Comitato di quartiere a continuare a prendersi cura del quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna con cura e passione esortandolo a non scoraggiarsi mai.

Papa Francesco ha poi impartito la Santa Benedizione al quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna e su tutta la comunità di San Cataldo. “L’emozione di rappresentare il quartiere Sant’Anna di San Cataldo. Il mio quartiere, ogni giorno si distingue, ogni giorno diventa sempre più bello” ha detto Vincenzo Siracusa che ha aggiunto: “A 25 anni, ringrazio il cielo per questi momenti unici che custodirò anche dopo il mio mandato. Soprattutto per aver realizzato opere che hanno dato valore ai concittadini che mi onoro di guidare come Presidente. Con gratitudine dedico questi momenti a tutti i miei 20 collaboratori che vivono con me, il peso delle responsabilità”.