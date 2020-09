San Cataldo. Modifica del regolamento per la Fiera d’Ottobre: si potrà parteciparvi anche senza Durc.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha approvato le modifiche al bando per lo svolgimento della Fiera d’Ottobre 2020. In particolare, la modifica del bando prevede l’introduzione di un punteggio premiale per i possessori del DURC regolare, ma anche la proroga di 10 giorni per la data ultima di ricezione delle istanze.

In particolare, in precedenza, era stato disposto il divieto di partecipazione degli Operatori in difetto del DURC. Ora tuttavia, con la modifica, anche gli Operatori in difetto del DURC potranno essere ammessi alla selezione per le graduatorie; agli Operatori che presenteranno un DURC regolare, verrà attribuito un punteggio premiale pari a punti 20. Nel contempo è stato anche deciso di prorogare di 10 giorni dalla pubblicazione della modifica i termini utili per la ricezione delle istanze.

Inoltre è stato proposto di potenziare il numero dei componenti la Commissione Esaminatrice da 3 a 5 e di attivare una procedura di istruttoria semplificata delle istanze e degli atti ivi contenuti, basata sul criterio della dichiarazione sostitutiva da parte degli Istanti. Dunque, potranno prendere parte alla manifestazione anche gli operatori commerciali che non siano in regola con il DURC. Agli operatori commerciali che presenteranno il DURC regolare, verranno attribuiti 20 punti.

Non potranno comunque prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che siano in posizione debitoria nei confronti del Comune di San Cataldo, relativamente ai Tributi COSAP e TARI durante l’ultimo quinquennio. Inoltre, non potranno prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che abbiano pendenze con il Comune di San Cataldo, per sanzioni amministrative connesse a violazioni riguardanti il commercio e/o l’occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché qualsiasi altra sanzione e pendenza, riguardante comunque l’attività di commercio nell’ultimo quinquennio. Infine, non potranno prendere parte alla manifestazione gli operatori commerciali che siano stati sanzionati per abbandono di rifiuti su suolo pubblico, durante la Fiera d’Ottobre dell’anno precedente.