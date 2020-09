San Cataldo. M5S: “In via Pio La Torre ci sono ristagni di acqua di dubbia provenienza e maleodorante”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Meetup 5 Stelle di San Cataldo in merito alla vicenda relativa ai sollevamenti fognari e alla possibile presenza di scarichi maleodoranti.

“Riceviamo, per conoscenza, dalla Società Caltaqua Acque di Caltanissetta, risposta alla nota inviata dal Comune di San Cataldo in data 01/09/2020 su nostra segnalazione, dove ci informano che tutti i sollevamenti fognari presenti sul territorio Comunale, risultano essere tutti funzionanti e che non risultano rotture nelle reti fognarie tali da determinare scarichi diretti.

Purtroppo, da un rilevamento video svolto dai nostri attivisti in data 10/09/2020 e sino a quella data da parecchi giorni non vi sono state precipitazioni piovose da parecchio tempo, risultano nei pressi della stazione di sollevamento di via Pio La Torre, dei ristagni di acqua di dubbia provenienza e maleodorante, tale da far evidenziare che dalla stazione possa essere una fuoriuscita di acque reflue.

Dopo tale risposta abbiamo ritenuto necessario segnalare, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), i nostri rilevamenti dei cattivi odori di acque reflue e la presenza dei ristagni in prossimità di tale stazione e di intervenire affinché venga fatto eliminare il grave inconveniente”.

Gli Attivisti del Meetup San Cataldo 5 Stelle