San Cataldo. L’on. Dedalo Pignatone: “Con il Decreto Rilancio il Comune sarà destinatario di un contributo”.

SAN CATALDO. Nell’ambito del decreto rilancio che prevede da parte del Governo la concessione di 20 milioni di euro ai comuni in dissesto finanziario e per quelli sciolti a seguito di infiltrazioni mafiose, anche il Comune di San Cataldo sarà destinatario di un contributo da questo Decreto Rilancio.

A renderlo noto è stato il deputato del M5S, on. Dedalo Pignatone (nella foto). “Sono in arrivo importanti somme per i comuni italiani in stato di dissesto finanziario; il Fondo, istituito all’interno del decreto “Rilancio”, prevede una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, di cui il 50 percento viene destinato direttamente ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose; tra questi ultimi, appunto, anche il comune di San Cataldo”.

Il deputato sancataldese del M5S ha ribadito: “Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti; ho lavorato e spinto molto, insieme al Movimento 5 Stelle, su questa norma che di fatto offre un grande aiuto a tutti i comuni che si trovano nelle condizioni di San Cataldo e il comune del Siracusano, Pachino. Conosco bene, infatti, le sofferenze dei Comuni sciolti per mafia e in dissesto. Di fatto, i comuni vengono quasi annullati e diventa impossibile fare previsioni di spesa; in alcuni casi anche garantire i servizi essenziali ai cittadini”.

“In totale, – continua il deputato – nel nostro Paese, dovrebbero essere otto i comuni in dissesto e sciolti per infiltrazioni mafiose e che, quindi, beneficeranno dei dieci milioni di euro, ripartiti sulla base della popolazione residente. Un segno tangibile della vicinanza del Parlamento e del Governo ai territori che vivono maggiori difficoltà e criticità”.