San Cataldo. La società “Cesare Battisti” ha nominato socio onorario l’artigiano Saro Sollami.

SAN CATALDO. In occasione del suo novantesimo compleanno, la Società “Cesare Battisti” ha conferito la nomina di Socio Onorario al Maestro di Artigianato Saro Sollami.

Nel contempo, gli ha anche consegnato una targa con la seguente motivazione: “In ringraziamento per l’idealizzazione e la realizzazione del laboratorio di Artigianato, per non dimenticare mai le tradizioni e il nostro patrimonio culturale. Esprimiamo, inoltre il nostro apprezzamento per la sensibilità sempre mostrata che sancisce l’amicizia con la nostra Società”.

Anche perchè, come è stato spiegato dalla stessa Società Cesare Battisti di cui è presidente Luigi Nocera, il motto di Saro Sollami è: “Intrecciamo canestri per intrecciare amicizie”.