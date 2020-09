San Cataldo. Istanza di Cittadinanza Attiva a Caltaqua e Siciliacque per chiarimenti sul rincaro delle bollette.

SAN CATALDO. E’ stata inviata una istanza da parte del Meetup Cittadinanza Attiva a Caltaqua e SiciliaAcque, per ottenere chiarimenti in merito al rincaro sulla bolletta idrica per i residenti della città di San Cataldo e quelli residenti nella provincia nissena, per le ripetute interruzioni idriche registrate tra il 2019 e il 2020 a San Cataldo.



La segnalazione si riaggancia anche ad un documento sottoscritto dai Consiglieri del M5s dei Comuni della provincia di Caltanissetta unitamente al Deputato Nazionale Dedalo Pignatone, sulla gestione e sulle prospettive future del servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta, a cui seguirà un incontro lunedi presso la sede di Caltaqua.

“Con questo atto – ha spiegato in una nota Cittadinanza Attiva – si chiede di conoscere le motivazioni di alcune criticità riscontrate, come l’aumento della variazione della spesa in bolletta e la frequenza delle interruzioni della distribuzione idrica; l’acqua è un bene fondamentale per famiglie e imprese. Purtroppo nel nostro territorio, si riscontrano da sempre tante criticità, non solo economiche ma anche in termini di servizi resi alla collettività. Vogliamo essere propositivi per una risoluzione delle problematiche evidenziate, ma siamo pronti a richiamare la popolazione a mobilitarsi per un pacifico sit-in, qualora venga meno il diritto all’acqua, che per il Meetup “Cittadinanza Attiva” risulta estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani”.