San Cataldo. Il Meet up 5 Stelle sollecita alla Commissione la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020”.

SAN CATALDO. Il referente del Meetup San Cataldo 5 Stelle, Adriano Bella, ha presentato al protocollo comunale, con lettera indirizzata ai Commissari Straordinari e al responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio, la richiesta di porre in atto i necessari adempimenti per la presentazione della domanda di partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020.

Si tratta, – spiega Adriano Bella – di un ulteriore bando che l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione per la realizzazione di interventi selezionabili da finanziare ai Comuni (importo massimo di € 700.000,00), che devono essere rivolti alle seguenti finalità:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

La domanda di partecipazione al bando è stata prorogata sino alle ore 10,00 del 30 ottobre 2020.

Questa, – continua Adriano Bella – “è l’ennesima sollecitazione che rivolgiamo verso i Commissari Straordinari, ricordiamo, la richiesta per fruire di 2,5 milioni di euro dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 145/2018 (articolo 1, commi 139 e seguenti) a favore dei comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, scaduta il 15 settembre e dove ancora non abbiamo avuto risposte, nonostante i regolamenti Comunali prevedono Istituti di partecipazione e di informazione per le istanze, dove sono previste che, “il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro” e “La risposta dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza al primo firmatario della stessa”.

Conclude Adriano Bella – abbiamo voluto ricordare ai Commissari Straordinari, che nell’ambito del territorio Comunale, sono molte le strutture sportive che necessitano di adeguamento e riqualificazione, come gli impianti sportivi e le palestre del “1° e 2° circolo scolastico” e l’impianto sportivo “V. Mazzola”, dove da tempo, quest’ultimo, necessita di una copertura idonea della gradinata dei tifosi locale e di altre in stato di abbandono totale per la mancanza di fondi comunali per ripristinarle, come l’impianto sportivo polivalente del quartiere Cristo Re e il campo di bocce della villa comunale e pensiamo sia impossibile che non si trovino progetti già redatti per gli impianti sportivi menzionati.