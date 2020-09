San Cataldo. Ernesto Trapanese condurrà la semifinale del “Festival della canzone Italiana di New York” a Roma.

SAN CATALDO. La direzione artistica del “NY CANTA” o “Festival della canzone Italiana di New York” guidata da Beppe Stanco (discografico e cantautore) e Cesare Rascel (Cantante, Produttore, Regista figlio di Renato) hanno scelto Ernesto Trapanese, showman siciliano di San Cataldo e direttore artistico di tante manifestazioni di eccellenza per la conduzione della semifinale che si svolgerà il 7 settembre a Roma.

Ernesto Trapanese, che vanta un curriculum di tutto rispetto, non è nuovo alla conduzione di eventi e programmi televisivi di caratura nazionale ed internazionale: il suo stile, la sua innata verve e la sua spiccata capacità di improvvisazione lo rendono originale, divertente ma mai volgare.

Per lui, dunque, una passerella internazionale di valore nel contesto di un evento destinato a dargli tanta visibilità.

Il “NY Canta” o “Festival della canzone italiana di New York”, giunto alla sua 13° edizione è uno dei più importanti festival di New York e non solo: grazie al lavoro magistrale della direzione artistica il festival è ormai annoverato tra i migliori festival in assoluto per l’esaltazione della musica emergente italiana nel mondo, tant’è vero che il comparto dei giurati e le testate giornalistiche presenti alla semifinale saranno anch’essi di assoluto prestigio.

La finalissima del “NY CANTA” si svolgerà a New York al “Master Theater” di Brooklyn il 24 Gennaio 2021, trasmesso in mondovisione su “RAI ITALIA” e sarà condotta da Carlo Conti e Monica Marangoni. Il brano vincitore della XIII edizione verrà distribuito dalla Universal Italia.