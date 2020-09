San Cataldo. Domani alle 18 dibattito sul Referendum presso sala “Borsellino”.

SAN CATALDO. Manca poco più di una settimana al voto sul Referendum costituzionale avente ad oggetto la legge costituzionale concernente le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Oggi più che mai è essenziale confrontarsi e far comprendere alle persone l’importanza di una scelta che può cambiare la nostra Costituzione.

A San Cataldo sono state numerose le adesioni al NO per il Referendum costituzionale del 20-21 settembre, coinvolgendo partiti, ex consiglieri comunali e attivisti politici, i quali hanno dato vita al comitato “C’è chi dice NO”. Allo stesso modo già da fine agosto tanti giovani della provincia nissena, trasversalmente, si sono aggregati in “NOstra – Comitato giovanile per il No”.

I due comitati ritengono che per far comprendere la bontà delle ragioni del NO sia importante mettere a confronto le due idee differenti. Soltanto in questo modo si può garantire alla cittadinanza la piena consapevolezza sul quesito referendario e sulle ripercussioni che una o l’altra scelta possano determinare, soprattutto con riferimento ai possibili rischi in termini di democrazia e rappresentatività.

Per questo è stato deciso di organizzare un incontro/confronto sulle tematiche del Referendum costituzionale, offrendo uno spunto di riflessione a tutti i sancataldesi.

Sabato alle ore 18:00 presso la sala Borsellino di San Cataldo interverranno l’On. Nuccio Di Paola, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana del Movimento 5 Stelle, per spiegare le ragioni del SI, e Chiara Giammusso, avvocato sancataldese, per esporre le motivazioni del NO. Modera il dibattito Alberto Sardo, giornalista nisseno.

Si raccomanda, per chi vorrà partecipare, il rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare l’accesso sarà contingentato, sarà rilevata la temperatura corporea e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.