San Cataldo. Dal 14 settembre parte la raccolta differenziata “Porta a porta”.

SAN CATALDO. Lunedì prossimo, 14 settembre, avrà inizio il servizio di raccolta differenziata con la modalità del “porta a porta”. La Commissione straordinaria del Comune, pertanto, ha tracciato le linee guida di questo nuovo servizio.

In primo luogo è stato precisato che sabato 12 Settembre 2020 verranno rimossi i cassonetti stradali. Inoltre gli utenti residenti in zone periferiche NON SERVITI dal servizio di raccolta PORTA A PORTA potranno conferire in rifiuti preventivamente differenziati nei seguenti eco-punto mobili.

PARCHEGGIO VIA PEPPINO IMPASTATO – Lunedì e Giovedì dalle ore 7,00 alle ore 12,00

AREA MERCATALE VIA MILANO – Martedì e Venerdì dalle 7,00 alle ore 12,00

VIA PADRE PIO DA PETRALCINA (incrocio S.S. 122) – Mercoledì e Sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00.

La Polizia municipale ha avvisato che, quanti trasgrediranno gli orari di conferimento dei rifiuti, saranno puniti con ammende che potranno variare da 300 a 3 mila euro.

Per informazioni e segnalazioni, infine, si può chiamare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13 il numero 0934 830477, 391 – 4605969 e 800 -824636. I servizi non saranno effettuati nei giorni festivi.