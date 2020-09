San Cataldo. Cittadinanza Attiva: “Nessuna risposta dalla Commissione straordinaria sulla raccolta differenziata”.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva non ci sta. Lo scorso 5 luglio, come scrive in una nota, aveva chiesto delucidazione alla commissione straordinaria ponendogli diversi quesiti.

“E’ stato chiesto difatti – si legge nella nota – quali azioni ha intrapreso la Commissione per pubblicizzare e sensibilizzare la cittadinanza nella cura e della corretta raccolta differenziata e delle agevolazioni per la cittadinanza; Osservare il rispetto del contratto con la ditta aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti in capo alle migliorie proposte in sede di aggiudicazione e l’ applicazione di eventuali sanzioni per inadempienze; Sapere l’ammontare della riscossione della TARI e dei tributi comunali degli ultimi cinque anni; Il Monitoraggio degli orari di conferimento dei rifiuti, con verifica e sanzione per gli avventori che non rispettano le regole”.

Inoltre, Cittadinanza Attiva aveva evidenziato la volontà di “Avviare un confronto con l’Amministrazione di Caltanissetta per la risoluzione delle problematiche inerenti la raccolta ordinaria e straordinaria dei rifiuti nelle terre a confine tra i comuni di San Cataldo e Caltanissetta. Tuttavia non abbiamo avuto nessuna risposta a tal riguardo”.

SEcondo Cittadinanza Attiva, “La situazione da allora si è aggravata, i rifiuti si sono accumulati in maniera incontrollata, le tariffe della TARI sono aumentate ulteriormente, aggravando la situazione economica delle famiglie indigenti e non.

In virtù di ciò, siamo pronti a lavorare con tutte le forze politiche che condividono le nostre preoccupazioni, per risolvere la condizione di stallo e cercare di evitare che simili situazioni si ripetano”.