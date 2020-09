San Cataldo. Cittadinanza Attiva: “Emerse criticità sulla raccolta differenziata”.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva, tramite il suo portavoce Marco Iacona, prende posizione sulle criticità emerse a proposito della raccolta differenziata. In una nota pubblicata nella pagina di facebook di Cittadinanza attiva, ha rimarcato:

“Da accurate indagini sono emerse rilevanti criticità sulla raccolta differenziata con l’accennarsi di discariche a cielo aperto nelle periferie a ridosso della città. Purtroppo durante questa prima settimana dopo la rimozione dei cassonetti, abbiamo riscontrato diversi incivili gettare rifiuti ovunque, non rispettare la comunità in cui vivono, oltre che a contribuire all’inquinamento dell’ambiente. Chiediamo un maggior controllo alle autorità affinchè atti del genere non si ripetano nuovamente”.

Inoltre Cittadinanza Attiva ha anche parlato del fatto che sarebbero emerse altre “criticità sulla raccolta degli ingombranti, con il mancato ritiro dei suddetti rifiuti a famiglie che sono ancora in attesa di una data per il ritiro o non sono riuscite ad entrare in contatto con il numero fornito dalla ditta stessa per fissare un appuntamento. Tale problematica incide pesantemente sulle famiglie poichè molto spesso si ritrovano in piccoli appartamenti con rifiuti ingombranti e senza possibilità di poterli conferire autonomamente”.

Infine ha anche reso noto che “sono giunte segnalazioni ove si riscontra il mancato rispetto, della ditta appaltatrice, degli orari di raccolta degli ecopunti mobili per i soggetti non serviti dalla gestione della raccolta dei rifiuti porta a porta”.

A seguito di ciò, Cittadinanza Attiva ha lanciato un appello nei confronti del Comune di San Cataldo e della ditta appaltatrice “affinchè risolvano tali problematiche garantendo il servizio ai cittadini”.