L’arciere Woods centra il bersaglio: vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico ed è la nuova maglia azzurra

Saturnia, 9 settembre 2020 – Il corridore canadese Michael Woods (EF Pro Cycling) ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, 217 km con partenza da Follonica e arrivo a Saturnia.

Sul traguardo ha preceduto Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) e Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Woods è la nuova Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale.



RISULTATO FINALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling) – 217 km in 5h19’46”, media 40.717km/h

2 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) a 1″

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 20″





CLASSIFICA GENERALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling)

2 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 5″

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) at 26″.LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Michael Woods (EF Pro Cycling)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Nathan Haas (Cofidis)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team)

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Azzurra Michael Woods ha dichiarato in conferenza stampa: “Oggi è stata un’ottima giornata per noi. Con i miei compagni abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Questa è una delle vittorie più importanti della mia carriera che mi permette per la prima volta di portare la Maglia di leader in una corsa WorldTour.

Non credo di essere il favorito per la vittoria finale perché c’è la cronometro di San Benedetto e dovrò lottare con altri corridori più forti di me in questa specialità. Sicuramente difenderò questa Maglia Azzurra e proverò ad attaccare ancora nelle prossime tappe.”

La nuova Maglia Bianca Aleksandr Vlasov ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata dura e lunga e faceva anche caldo. Nel complesso sono soddisfatto del risultato e della mia forma. Ci riproveremo domani. La corsa è ancora lunga e possono succedere tante cose. Siamo qui per preparare il Giro d’Italia ma vogliamo ottenere un buon risultato anche alla Tirreno-Adriatico”.

La Maglia Arancio Pascal Ackermann ha dichiarato: “Oggi per la squadra è andata bene. Ora abbiamo un altro obiettivo con Rafal per la classifica generale visto che è in un’ottima posizione. Ci concentreremo su questo e poi quando avrò la possibilità di fare una volata, probabilmente sabato, ci proverò sicuramente. Il mio obiettivo per questa corsa era vincere una tappa, sono davvero sorpreso dalla mia forma.”

La Maglia Verde Nathan Haas ha dichiarato: “Sulla carta pensavo che l’arrivo di oggi sarebbe stato per finisseur veloci come van der Poel e Matthews – credevo che avrei potuto giocarmela con loro. Invece la salita era molto ripida e ai 500m dalla vetta mi sono staccato. Mi sto divertendo in questa corsa, proverò a difendere la Maglia”.