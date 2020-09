La nissena Viviana Vizzini è la nuova Miss Universo Sicilia

La nissena Viviana Vizzini, 27 anni, è la nuova Miss Universo Sicilia: si è aggiudicata l’ambita fascia, che le consente di proseguire nel prestigioso concorso, a Giarre, in provincia di Catania, domenica 20 settembre.

Viviana Vizzini, dopo la maggiore età ha lasciato Caltanissetta per vivere a Londra; dopo si è trasferita in Spagna ed adesso risiede a Milano. Influencer, molto attiva sui social, il suo profilo instagram vanta oltre 92mila follewer. E’ anche una presentatrice di spettacoli.

Non è mancata, nella sua carriera, il passaggio da Uomini e Donne, la celeberrima trasmissione di Canale 5.

Viviana Vizzini ha preso parte al programma di Maria De Filippi durante il trono di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Entrambi i tronisti si dissero interessati a lei. Viviana prima promise a Lorenzo che non avrebbe fatto esterne con Luigi, poi però cambiò idea. Durante l’esterna con Mastroianni, Riccardi la raggiunse e le disse di non essere più interessato a lei. Poco più tardi, fu la stessa Vizzini a lasciare Uomini e Donne perché non si sentiva apprezzata.

Viviana Vizzini è legatissima alla sua famiglia, in particolare alla mamma e al papà; non è figlia unica, ma anzi ha due fratelli: Simone e Giovanni a cui è molto affezionata.