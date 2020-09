La foto della lapide ritrae la defunta con il dito medio alzato.

Sapadarolo ( Rn) – La signora Irma Filomena Nanni di 84 anni, è venuta a mancare lo scorso mese di agosto. L’insolita immagine è stata affissa in vari quartieri della città ed è la stessa usata per la lapide al cimitero.

Sono stati proprio i familiari ad aver scelto questa fotografia per ricordare la cara mamma e nonna. Uno scatto che ne ricordasse il piglio, l’originalità e l’avanguardia. Una donna senz’altro originale che, secondo quanto dichiara la famiglia a” Il Resto del Carlino”, avrebbe certamente apprezzato un manifesto così. “Volevamo rappresentare nostra mamma nel migliore modo possibile – si legge tra le pagine del giornale romagnolo -. Non è stata una disposizione sua, ma mia e dei miei figli”. Su Facebook sono moltissimi i commenti che elogiano e simpatizzano con il gesto, anche se non sono mancate critiche nei confronti di una scelta definita irrispettosa. (Lello Lombardo)