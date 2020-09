Caltanissetta. Crollato un solaio in via Palestro. Due le famiglie costrette ad evacuare.

CALTANISSETTA. E’ crollato nottetempo il solaio di una casa abbandonata. Il crollo è avvenuto in via Palestro, in pieno centro storico, ed ha creato non poca appresione tra gli abitanti della zona che sono stati letteralmente svegliati di soprassalto dall’improvviso quanto inatteso crollo.

Sul posto si sono portati Polizia e Vigili del Fuoco assieme ad un tecnico del Comune che ha effettuato un sopralluogo. E’ stato deciso, a scpo precauzionale, di dichiarare l’inagibilità delle abitazioni vicine a quella nella quale s’è verificato il crollo, per cui due famiglie sono state costrette ad evacuare.

L’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone.